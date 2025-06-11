«Уйти со сцены»: 71-летний Александр Серов дал неожиданный совет молодым артистам

Певец Александр Серов стал участником шоу «Поймай меня, если сможешь» на канале «Россия 1» и неожиданно ответил на вопрос о том, как молодым артистам не волноваться на сцене, если что-то пошло не по сценарию. 71-летний исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» рекомендовал в этом случае больше не выступать.

«Ну, как не так?! Взять и уйти со сцены!» — заявил Серов.

При этом зрители в зале рассмеялись, а еще один участник шоу, певец Александр Панайотов иронично произнес: «Гениально!»

Кресла участников шоу вместе с Серовым и Панайотовым также заняли Валя Карнавал и Мария Миронова, сообщает «7Дней.ru».

Александр Серов осенью прошлого года стал участником шоу «Любимые песни» и устроил конфликт с Олегом Майами. Выйдя на сцену, певец заявил, что не знает ни одного члена жюри, и спросил у Майами, кто он такой и почему сидит в судейском кресле. Тогда блогер решил перевести разговор в шутку и назвал себя «стоматологом». Позже, комментируя конфликт, Олег заявил, что «не терпит хамство».

Ранее Александр Серов вступил с сольным концертом в Кремле и объяснил наличие пустых кресел в зале пробками на дорогах из-за плохой погоды. Певец отметил со сцены, что не может ждать опоздавших и начал выступать.