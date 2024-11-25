«Не понимал, на кого рыпается»: Александра Серова публично унизили после скандала на шоу

Недавно певец Александр Серов угодил в скандал на съемках шоу «Любимые песни», когда публично унизил Олега Майами. В ответ артист заявил, что «не терпит хамство» в свой адрес, а теперь снова «прошелся» по коллеге на одном из концертов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» и публикует соответствующие кадры.

Во время одного из своих выступлений Олег Майами решил вспомнить про конфликт, произошедший на шоу с Александром Серовым. Певец отметил, что артисту «повезло», поскольку за счет скандала его карьера снова пойдет вверх. При этом блогер упрекнул коллегу в использовании фонограммы на шоу, где оцениваются вокальные данные.

«У Серова сейчас карьера начнется заново. Повезло ему. Не понимал, на кого рыпается. Хорошо, что оно так произошло, может, он посмотрит со стороны, ему скажут его друзья, коллеги, что так нельзя себя вести. Еще и под фанеру петь на конкурсе, на котором надо показывать, проявлять голос, чтобы можно было это оценивать», — заявил Олег Майами.

Напомним, Александр Серов стал участником шоу «Любимые песни», в котором соревнуются артисты разных поколений. Выйдя на сцену, певец заявил, что не знает ни одного члена жюри, и спросил у Олега Майами, кто он такой и почему сидит в судейском кресле. Тогда блогер решил перевести разговор в шутку: он назвал себя «стоматологом» и добавил, что «не имеет никакого отношения к музыке». Позднее Олег Майами вышел на связь в соцсети и, комментируя конфликт, заявил, что «не терпит хамство».

Ранее мы писали о том, что певец Николай Басков высказался о скандалах на шоу «Ну-ка, все вместе!» и сравнил обстановку за кадром с «курятником».