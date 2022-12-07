«Уйти красиво»: раскрыта печальная правда о судьбе Павла Воли на ТНТ

Несколько дней назад резиденты юмористического шоу «Импровизация» на ТНТ объявили о закрытии проекта. Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко вышли на связь с поклонниками и сообщили, что руководство телеканала приняло решение не снимать новый сезон программы.

С самого первого выпуска ведущим «Импровизации» был Павел Воля. Раньше комик вел большую часть проектов ТНТ, однако теперь он все реже стал появляться на экране. Фанаты забеспокоились о судьбе юмориста и посчитали, что скоро телеканал в принципе закроет все шоу, в которых участвует Воля. Продюсер Дмитрий Ашуров пояснил решение ТНТ и рассказал, что ждет артистов-импровизаторов.

По словам Ашурова, мера была вынужденная. Программа долгое время была в эфире и постепенно начинала себя изживать, поэтому ей нужно было «уйти на пике». Фанаты должны запомнить шоу интересным и ярким. При этом не исключено, что актеров начнут задействовать в других проектах, и закрытие «Импровизации» никак не скажется на их работе и востребованности. То же касается и Павла Воли, который продолжает вести многие передачи ТНТ и никуда уходить не собирается.

Также продюсер сделал предположение, что через какое-то время «Импровизация» может вернуться в эфир в новом и улучшенном формате. Сейчас, по его мнению, есть более востребованные проекты, и делается ставка именно на них. Например, «Звезды в Африке» или «Новые Танцы». Не исключено, что шоу будет на заморозке до лучших времен.

Ранее лишившаяся работы на Первом канале Лариса Гузеева объявила о старте своего нового бизнеса – лепки домашних пельменей.