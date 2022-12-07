Лариса Гузеева после закрытия шоу «Давай поженимся!» теперь всем показывает свои пельмешки
С конца февраля программа «Давай поженимся!», в которой Лариса Гузеева была бессменной ведущей, была поставлена на паузу. Артистке пришлось искать новое место работы. В шоу «Голос 60+» зрители ее не приняли, поэтому Гузеева решила заняться чем-то еще. И выбор ее пал на очень неожиданное дело – лепку пельменей.
В своем личном блоге телеведущая опубликовала пост, в котором сообщила, что собирается вместе с подругой Натальей лепить пельмени на дому на заказ. «Друзья, мы с подругой начали делать то, что любим и умеем. Подписывайтесь и будет вам счастье!» - написала артистка в соцсети.
Лариса Гузеева для рекламы своей марки пельменей
Фото: Блог Ларисы Гузеевой
Марка пельменей Гузеевой носит название «Круглые». В продвижении нового бизнеса телеведущей сильно помогает муж ресторатор Игорь Бухаров. С момента запуска производства прошло только несколько часов, а желающих попробовать пельмешки Ларисы Гузеевой уже более трехсот человек.
К слову, недавно телеведущая сделала еще одно громкое заявление в блоге. Она сообщила, что больше не будет материться. Гузеева объявила, что будет сама себя штрафовать за нецензурную лексику, сказанную до Нового года.