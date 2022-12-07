Лариса Гузеева после закрытия шоу «Давай поженимся!» теперь всем показывает свои пельмешки

С конца февраля программа «Давай поженимся!», в которой Лариса Гузеева была бессменной ведущей, была поставлена на паузу. Артистке пришлось искать новое место работы. В шоу «Голос 60+» зрители ее не приняли, поэтому Гузеева решила заняться чем-то еще. И выбор ее пал на очень неожиданное дело – лепку пельменей.

В своем личном блоге телеведущая опубликовала пост, в котором сообщила, что собирается вместе с подругой Натальей лепить пельмени на дому на заказ. «Друзья, мы с подругой начали делать то, что любим и умеем. Подписывайтесь и будет вам счастье!» - написала артистка в соцсети.