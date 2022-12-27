Уйти, чтобы вернуться: стало окончательно известно, вместе Моргенштерн* с Диларой или нет

По оригинальности свадьба музыканта и его возлюбленной могла посоревноваться только со свадьбой Ксении Собчак и Константина Богомолова. Моргенштерн* и Дилара довольно громко заявили о себе и своей любви на весь отечественный шоу-бизнес, но вскоре со скандалом сообщили о расставании. В последнее время фанаты звездной пары лишь предполагали: помирились ли экс-супруги или нет. Сегодня появилась официальная информация, которую сообщает издание «Starhit».

Выяснилось, что рэпер и Дилара действительно сходились. Пара посещала романтические свидания и даже пыталась вновь вместе жить, но все попытки реанимировать любовь потерпели крах. Молодой человек сообщил, что месяц назад они разошлись окончательно.

«Алишер до сих пор любит Дилару, по нему видно», — с грустью отреагировали поклонники на эту новость.

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