«После этой статьи Сашу стали травить»: Рудковская рассказала, чем обернулся скандал для ее сына

Пользователи Сети помнят тот день, когда появилась скандальная статья о сыне Яны Рудковской. Тогда автор материала написал «разоблачение», исходя из которого Александр Плющенко имеет серьезное заболевание. Звездная мама не оставила это дело просто так и начала судебное разбирательство. В эксклюзивном интервью для шоу «Секрет на миллион» Яна рассказала, чем закончилась эта история.

По словам продюсера, ее сын очень пострадал после выхода этой статьи. Мальчик столкнулся с травлей и регулярно стал задаваться вопросом, чем он отличается от других детей. Чтобы доказать клевету, Александру пришлось пройти особенную экспертизу, подтверждающую его стопроцентное здоровье.

«Саша - абсолютно нормальны ребенок! Но он подходил и спрашивал, чем он болен. Мне обидно, ведь это неправда! Все пытаются меня и Женю пожалеть», — пожаловалась Рудковская.

Супруга Евгения Плющенко поделилась шокирующей правдой: скандальный материал оказался заказным. Исполнители взяли деньги за то, чтобы отомстить звездной семье. Рудковской даже удалось установить, кто за этим стоит. «Важно, кто исполнитель. Это тот человек, который сидел со мной за одним столом, пил, ел, приходил к нам домой. Это - подлость и мерзость!» — высказалась Яна.

Ранее известный продюсер сообщила, что потеряла дочь. Подробности читайте в этой статье.