«Уйдет из жизни»: в окружении Александра Митты заявили, что сын никого не подпускает к больному режиссеру

В окружении режиссера Александра Митты сообщили, что «ему плохо». Народный артист России находится дома – за ним ухаживает сын и никого не подпускает.

Подробности сообщило издание «Абзац».

«Он лежит и совсем не ходит. С ним сын занимается, никого к нему не подпускает», - поделился помощник 91-летнего режиссера Геннадий Иванов.

Ему известно, что артисту около 8 лет назад поставили рак.

«Но сказали, что он уйдёт из жизни раньше, чем она (онкология - прим.) начнёт серьёзно прогрессировать», - поделился Иванов.

После выявления рака у Митты случился инсульт. Помощник режиссера говорит, что Митта «совсем потерял здоровье».

Это произошло вскоре после того, как умерла жена артиста Лилия Майорова. В 2023 году у режиссера случился инсульт – после него артист утратил трудоспособность.

В ноябре 2024 года сын Митты Евгений опровергал информацию об ухудшении здоровья режиссера. Он говорил, что «все хорошо».