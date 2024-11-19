«Абсолютная дезинформация»: сын Александра Митты рассказал о состоянии 91-летнего режиссера

Сын режиссера Александра Митты опроверг появившуюся в СМИ информацию об ухудшении состояния здоровья 91-летнего народного артиста РФ. По словам Евгения Митта, режиссер чувствует себя нормально.

«Это абсолютная дезинформация. Все у нас хорошо», —сказал Митта-младший агентству «Москва».

Напомним, в ноябре 2023 года у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.

19 ноября сообщалось, что режиссеру легендарного фильма «Экипаж» присвоили паллиативный статус, он не может самостоятельно передвигаться и прикован к кровати. По информации источника, у Митты обнаружили злокачественное образование в почке.