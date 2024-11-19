Опубликовано 19 ноября 2024, 12:511 мин.
«Абсолютная дезинформация»: сын Александра Митты рассказал о состоянии 91-летнего режиссера
Сын Александра Митты назвал дезинформацией слухи об ухудшении здоровья режиссера.
© Ivanov Sergey/East News
Сын режиссера Александра Митты опроверг появившуюся в СМИ информацию об ухудшении состояния здоровья 91-летнего народного артиста РФ. По словам Евгения Митта, режиссер чувствует себя нормально.
«Это абсолютная дезинформация. Все у нас хорошо», —сказал Митта-младший агентству «Москва».
Напомним, в ноябре 2023 года у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.
19 ноября сообщалось, что режиссеру легендарного фильма «Экипаж» присвоили паллиативный статус, он не может самостоятельно передвигаться и прикован к кровати. По информации источника, у Митты обнаружили злокачественное образование в почке.
Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:Агентство «Москва»
Автор:Анна Воробьева