Угрожают убить семью: скандал с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым принял новый оборот

Пластический хирург Тимур Хайдаров, который уже не первую неделю является фигурантом масштабного звездного скандала, сообщил о том, что отправился в полицию из-за опасения за жизнь. По словам специалиста, ему поступают угрозы убийством. Причем расправиться хотят не только с ним, но и с его семьей.

В личном блоге Хайдаров сообщил, что решение обратиться к сотрудникам правоохранительных органов он принял не просто так. Дело в том, что на протяжении уже долгого времени он получает огромное количество негатива, и это уже стало переходить в нечто серьезное. В итоге ему пришлось написать ряд заявлений, чтобы обезопасить себя и своих родных.

«Сегодня мною было подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес — вторжение в частную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и что самое страшное и неприятное — угрозы убийством мне и моей семье», - признался Хайдаров.

Напомним, что скандал вокруг хирурга разгорелся после того, как ряд известных пациенток обвинили его в недоброкачественной работе. В их числе претензии высказали певицы Любовь Успенская и Слава. Они заявили, что Хайдаров взял с них деньги, но при этом не удовлетворил их пожелания. Более того, специалист, по их словам, только испортил их тела.

Недавно по поводу всей этой истории высказывался и коллега Тимура Артур Рыбакин, которому пришлось исправлять ошибки хирурга. Он объяснил, с какими проблемами к нему пришла Успенская и как ему удалось вернуть красоту ее фигуры.