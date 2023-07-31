«Некротические изменения»: что стало с телом Любови Успенской после пластики у Тимура Хайдарова

Пластический хирург Артур Рыбакин прокомментировал скандал вокруг своего коллеги Тимура Хайдарова и рассказал, с чем пришлось столкнуться его пациентке певице Любови Успенской. Специалист заявил, что 69-летняя артистка пришла к нему переделывать грудь и руки, так как работа предыдущего врача оказалась неудовлетворительной.

Около двух лет назад Любовь Залмановна прибыла в клинику Рыбакина и пожаловалась на то, что в другом медицинском учреждении ей буквально испортили тело. Дело в том, что звезда шансона хотела подтянуть кожу на руках и скорректировать форму и размер груди, однако получила вовсе не то, что хотела. После обследования хирург увидел, что его коллега подошел к запросу заказчицы недобросовестно и сделал ей «крылья летучей мыши», а также бюст с уплотнениями.

Первым делом, по словам Артура, было принято решение переделывать брахиопластику (подтяжку рук), которая была изначально проведена ужасно. Как утверждает эксперт, подобное не мог сотворить хирург с многолетним опытом.

«Заживало все долго. Дело в том, что операция, сделанная ранее, нанесла ущерб лимфатическому оттоку в области рук — из-за сдавливания рубцами лимфатических сосудов», - сообщил Рыбакин в беседе с kp.ru.

После рук команда специалиста стала заниматься молочными железами Успенской, в которых чувствовались уплотнения, будто вместо имплантатов использовались экспандеры – мешочки для растягивания тканей. Кроме того, грудь была заметно ассиметричной, а в одном из «карманов» и вовсе был обнаружен фрагмент рубцовой ткани, похожий на кусок мыла.

«Чем это опасно? Свободно лежащие кусочки рубцовой ткани могли рано или поздно перетереть имплантат, а также вызвать интоксикацию организма и воспаление, если бы испытали некротические изменения», - рассказал Артур Рыбакин.

Напомним, что, кроме Любови Успенской, на Тимура Хайдарова пожаловалась и певица Слава. Однако недавно появилась информация, что осложнения из-за операций у нее могли появиться от ее пристрастия к алкоголю.