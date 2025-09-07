«Угрожали прийти домой и убить»: переехавшая в РФ Таисия Повалий рассказала, как лишилась всего на Украине

Певица украинского происхождения Таисия Повалий переехала в Россию. Этому событию предшествовали другие, которые впоследствии стали страшными страницами в книги жизни артистки.

Исполнительница в программе «Судьба человека» рассказала, что лишилась всего на Украине после того, как высказала свою гражданскую позицию. Сын Таисии перестал общаться с ней, а после на звезду посыпались угрозы. Певица жила в страхе из-за обещаний незнакомцев, прийти к ней домой и устроить расправу.

«Мне даже угрожали. Угрожали прийти домой и убить всех. Это было страшно. Убивали людей, моих друзей», — заявила Повалий.

После переезда Таисию лишили на Украине всех государственных наград. Кроме того, власти провели обыски в ее доме и арестовали всю недвижимость.

Ранее сообщалось, что друзья Ларисы Долиной с Украины отвернулись от певицы с начала СВО. Они стали удалять сообщения звезды в мессенджерах.