«Угрожал взорвать мою машину»: Роза Сябитова рассказала о навязчивых поклонниках

Главная сваха страны, как ее называют в народе, Роза Сябитова рассказала о навязчивых поклонниках, которые одолевали ее соцсети. В интервью Леди Mail.ru звезда призналась, что один из них даже угрожал взорвать ее машину.

Знаменитость поделилась, что мужчины часто пишут ей в соцсетях. Но преследований в реальной жизни не было. Роза считает, что это связано с ее возрастом – так как она обрела популярность после 50 лет.

«Поэтому никто за мной не бегал – не молодуха, собственно говоря», – пояснила артистка.

Сваха вспомнила, как ей часто писали бандиты и лица кавказской национальности. Они признавались ей в любви, а иногда угрожали. Таких людей она блокировала. Один мужчина заявил Розе, что она во время программы якобы обидела мусульман. Но Сябитова уверяет, что сама мусульманка и трепетно относится к вере.

«Я его блокировала, но он звонил с других номеров. Тогда решила с ним поговорить. Даже предложила с экрана извиниться перед всеми мусульманами. Но он был непреклонен, угрожал взорвать мою машину», – поделилась женщина.

Звезда призналась, что решила отшутиться. Она ответила мужчине, что пришлет ему геолокацию и фотографию своей машины, чтобы он точно не ошибся.

«А то нехорошо будет, если вы машину другого человека взорвете, не мою. Буду вам даже благодарна – давно хотела авто поменять, а тут как раз по страховке получится это сделать. После этого «взрыватель» пропал», – добавила Роза.

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