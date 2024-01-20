«Мне ставят капельницы»: певица Бьянка раскрыла секрет похудения на 32 килограмма
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Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, поразила поклонников внезапно постройневшей фигурой. Артистка несколько лет боролась с лишним весом и наконец ей удалось избавиться сразу от 32 килограммов.
В Сети сразу появились слухи, что королева русского RnB сделала операцию по уменьшению желудка или липосакцию, но артистка опровергла эту информацию. Бьянка призналась, что лечится у эндокринолога, который выявил у нее проблемы с гормональным фоном.
«Мне периодически капают витамины и ставят специальные капельницы, которые помогают хорошо себя чувствовать, а также выводят лишнюю жидкость из организма. Кроме того, я занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн», — сказала артистка в беседе с StarHit.
Кроме того, Бьянка отказалась от вредной пищи, но позволяет себе «бокальчик игристого» и даже салат оливье по праздникам.
Артистка выразила надежду, что сможет еще похудеть и улучшить свою фигуру под пристальным контролем специалистов.
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