«Мне ставят капельницы»: певица Бьянка раскрыла секрет похудения на 32 килограмма

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, поразила поклонников внезапно постройневшей фигурой. Артистка несколько лет боролась с лишним весом и наконец ей удалось избавиться сразу от 32 килограммов.

В Сети сразу появились слухи, что королева русского RnB сделала операцию по уменьшению желудка или липосакцию, но артистка опровергла эту информацию. Бьянка призналась, что лечится у эндокринолога, который выявил у нее проблемы с гормональным фоном.

«Мне периодически капают витамины и ставят специальные капельницы, которые помогают хорошо себя чувствовать, а также выводят лишнюю жидкость из организма. Кроме того, я занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн», — сказала артистка в беседе с StarHit.

Кроме того, Бьянка отказалась от вредной пищи, но позволяет себе «бокальчик игристого» и даже салат оливье по праздникам.

Артистка выразила надежду, что сможет еще похудеть и улучшить свою фигуру под пристальным контролем специалистов.

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