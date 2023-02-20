Угрожал ножом, но спасла женщина: неизвестный пытался затащить Елену Блиновскую в подъезд

Блогер Елена Блиновская рассказала о случае, который произошел с ней в пятилетнем возрасте в Ярославле. По словам предпринимательницы, неизвестный мужчина попытался затащить ее в подъезд, угрожая ножом.

Об инциденте Блиновская рассказала в You-Tube шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света». Вместе с ведущей они приехали в то самое место в Ярославле, где всё произошло.

Блиновская сообщила, что однажды поздним вечером родители отправили ее во дворе за братом, который был младше на год. Мальчик не послушался, тогда сестра отошла на угол дома и заплакала.

«Ко мне подошел мужчина. Меня никогда не предупреждали, что мир опасный. Он сказал: «Пойдем я отведу тебя домой». И он меня понес на руках. И в какой-то момент я поняла, что-то не так, начала кричать, он угрожал ножом. И подвел меня к этому подъезду», - поделилась блогер.

По счастливой случайности, рядом оказалась женщина – она в прямом смысле спасла пятилетнюю девочку.

«И женщина стояла у подъезда и сказала: «Отпусти ее, девочка не из нашего подъезда», - завершила рассказ Блиновская, указав, что потом ни разу не встречала того мужчину.

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