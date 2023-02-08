Михаил Лабковский объяснил, почему россияне подсели на марафоны «бабы из Ярославля»

Психолог Михаил Лабковский скептически относится к марафонам желаний и знает возможный ответ на вопрос, почему в обществе есть тренд на такие курсы. По мнению специалиста, всё дело в человеческом одиночестве.

«Мне кажется, люди страдают от одиночества. Занимаясь другими людьми, вы даете ощущение, что они не одиноки, интересны тем, кто эти марафоны делает», — предположил Лабковский.

Комментируя продукты блогера и предпринимателя Елены Блиновской, он заявил, что не знаком с ее марафонами, но «с уважением» относится к их создательнице.

«Она же никто… Просто какая-то баба из Ярославля, бухгалтер, берет и пишет курс», - высказался психолог, подчеркнув, что Блиновская – «молодец». Его слова приводит StarHit.

Ранее Лабковский назвал оптимальную разницу в возрасте супругов.