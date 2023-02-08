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19:18, 08 февраля 2023
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Михаил Лабковский объяснил, почему россияне подсели на марафоны «бабы из Ярославля»

Михаил Лабковский назвал Елену Блиновскую «бабой из Ярославля».

Михаил Лабковский объяснил, почему россияне подсели на марафоны «бабы из Ярославля»

Фото: Tarakanov VadimEast News

Психолог Михаил Лабковский скептически относится к марафонам желаний и знает возможный ответ на вопрос, почему в обществе есть тренд на такие курсы. По мнению специалиста, всё дело в человеческом одиночестве.

«Мне кажется, люди страдают от одиночества. Занимаясь другими людьми, вы даете ощущение, что они не одиноки, интересны тем, кто эти марафоны делает», — предположил Лабковский.

Комментируя продукты блогера и предпринимателя Елены Блиновской, он заявил, что не знаком с ее марафонами, но «с уважением» относится к их создательнице.

«Она же никто… Просто какая-то баба из Ярославля, бухгалтер, берет и пишет курс», - высказался психолог, подчеркнув, что Блиновская – «молодец». Его слова приводит StarHit.

Ранее Лабковский назвал оптимальную разницу в возрасте супругов.

Источник фото:Tarakanov VadimEast News
Источник:StarHit
Теги:
#Михаил Лабковский
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#Елена Блиновская
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