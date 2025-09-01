«Угрожает, что уедет в Киев к отцу»: у Ани Лорак начались серьезные проблемы с 14-летней дочерью

Певица Ани Лорак не может найти общий язык с 14-летней дочерью Софией. Отношения девочки и мамы испортились после того, как последняя вышла замуж, передает Telegram-канал Свита Короля.

Знакомые исполнительницы утверждают, что та не позволила школьнице прогулять учебу и присутствовать на ее свадьбе. При этом девочка уверена, что мать волнует не ее успеваемость, а собственный комфорт.

Дочь Лорак, как пишет Telegram-канал, не терпит никого рядом с родителями. Она уже сорвала несколько помолвок и свадьбу своего отца Мурата Налчаджиоглу.

Так, после свадьбы Лорак стала избегать того, чтобы новый муж оставался наедине с Софией. По этой причине певица возит супруга с собой.

«Управы на нее у Каролины (настоящее имя певицы — Прим. Ред.) нет. Если даже чуток надавить, угрожает, что к отцу уедет в Киев», — раскрыл источник.

Ранее Ани Лорак призналась, что у ее дочери Софии наступил переходный возраст. По словам артистки, он чувствуется во всей красе.