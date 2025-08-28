«Переходный возраст чувствуется во всей красе»: Ани Лорак рассказала о проблемах с дочерью-подростком

Певица Ани Лорак рассказала о воспитании дочери-подростка Софии. Она призналась, что сейчас наступил тот тяжелый период, когда у девочки переходный возраст. Однако родители стараются находить с ней общий язык. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Ани всегда отмечала, что у них с Софией очень доверительные и теплые отношения. Но проблемы все иногда случаются, так как сейчас школьница проходит через непростой возраст. Артистка не стала скрывать — ей бывает сложно с наследницей, но, тем не менее, пока ей удается справляться с трудностями.

«Переходный возраст чувствуется во всей красе, поверьте, но мы справляемся, слава Богу», - поделилась Ани Лорак.

К слову, София очень дружна с дочерью Филиппа Киркорова Аллой-Викторией. Она называет ее «крестной сестрой». Девочки часто проводят время вместе. Киркорова признавалась, что любит подругу и ценит их общение.

Ранее Ани Лорак рассказала, что счастлива в браке с испанцем Исааком Виджраку.