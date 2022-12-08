«Угрозами запретил съезжать»: Асмус продолжает жить с Харламовым из-за страха

В соцсетях разгорелся настоящий скандал между бывшими супругами Кристиной Асмус и Гариком Харламовым. Звезды сделали ряд провокационных заявлений, которые повергли публику в шок. Выяснилось, что актриса и юморист все еще живут в одном доме, но девушка с ребенком боятся съезжать из-за угроз шоумена!

Асмус публично заявила о том, что после развода Гарик не оставил им с дочерью «ни копейки» денег. На что мужчина ответил, что они живут «на полном его обеспечении». Артистка не хотела продолжать конфликт, но сделала несколько откровенных признаний.

«Если бы я хотела в этом участвовать, дала бы одно интервью после развода. Да, мы живем втроем все это время. Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался», – заявила Кристина.

Девушка призвала мужчину остановиться и отметила, что их ребенок должен видеть счастливых родителей. Также она ответила на слова бывшего мужа о финансах.

«Пожалуйста, не надо плодить клевету про полное обеспечение. Мы оба знаем, что это не так. Кроме коммуналки, которую я предлагала пополам тебе мне предъявить нечего», – добавила блондинка.

Поклонники разделились на два лагеря. Но большинство признались, что бывшим супругам стоило обсудить такие личные дела в реальной жизни, а не через социальные сети.

Ранее мы писали о начале конфликта между Асмус и Харламовым.