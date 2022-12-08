«Ни облеванного дома, ни копейки денег»: Асмус обвинила Харламова во лжи

Актриса Кристина Асмус резко отреагировала на громкое высказывание своего бывшего мужа Гарика Харламова. Недавно он рассказал, что однажды во время совместной жизни его стошнило у двери в туалет. Тогда он все убрал, но в итоге «облеванный, обоссанный» дом достался его бывшей жене. Девушка не смогла пройти мимо его слов.

В своем микроблоге блондинка призналась, что у Харламова действительно прекрасное чувство юмора, но он не оставлял ей дом. Да и вообще, никак финансово не помог.

«Хорошо бы вам еще овладеть чувством такта и честностью. Напоминаю вам, что вы не оставили Кристине Асмус никакой дом. Ни облеванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему», – написала артистка в соцсетях.

Также Асмус воспользовалась случаем, чтобы напомнить, что это она бросила юмориста.

«Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но постоянные публичные унижения матери вашего ребенка – не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребенком, наконец, обзавестись жильем», – подытожила девушка.

Ранее мы писали о том, как Асмус вышла на сцену в одних трусиках.