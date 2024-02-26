Певица Анна Нетребко показала роскошную двухуровневую квартиру в Дубае. Соответствующие кадры она разместила в соцсетях.

Еще в 2022 году Анна Нетребко приобрела элитную недвижимость в Дубае, в престижном районе Дубай Марина. В небоскребе, где проживает оперная певица, 86 этажей. Судя по видео, Нетребко приобрела квартиру на высоком этаже — с балкона открывается вид на Персидский залив.

На кадрах, размещенных в соцсетях, певица показала огромную гостиную с фортепиано и двумя большими обеденными столами, несколько спален с личными санузлами и дорогостоящую фурнитуру, которую она привезла из Нью-Йорка.

Стоимость апартаментов в ЖК, где проживает Нетребко, составляет от 46 до 217 миллионов рублей. В жилом комплексе есть также тренажерный зал, сауна, баня, джакузи, бассейн и детская игровая комната.

Ранее мы писали о том, что Анна Нетребко чувственно обратилась к Филиппу Киркорову.