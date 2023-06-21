«Угроза для всех»: 47-летняя балерина Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал

Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Балерина ведет активный диалог с публикой и всегда рада обсудить не только скандалы коллег, но и свою личную жизнь. Не так давно знаменитость заявила о конфликте с дочерью. Наследница Волочковой отказалась приглашать звездную маму на последний звонок. Как сообщает Super, на днях эта история получила продолжение.

По данным СМИ, совсем скоро у Ариадны Волочковой состоится выпускной. Каждому ученику выдали только три пригласительных билета на мероприятие для родственников, один из которых предназначен самому подростку. На свой праздник выпускница позвала отца и его новую супругу Елену Николаеву. Узнав об этом, звездная мама пришла в ярость, вот почему она стала выяснять отношения с руководством школы.

Балерину возмутило то, что ей не достался билет. Также она заявила, что может посидеть на ступеньках во время выпускного наследницы.

«Мне платят деньги, чтобы я приходила на мероприятия. Я почему-то угроза для всех: своей красотой, силой духа, внешностью, узнаваемостью», — заявила Анастасия.

Представители школы указали Волочковой на то, что, если ее экс-супруг поучаствовал в организации праздника, то это не гарантирует самой балерине присутствия. Однако подобный ответ еще сильнее разозлил знаменитость.

Ранее психиатр Шуров заявил, что Анастасия Волочкова отрицает наличие алкогольной зависимости. Подробности смотрите в этой статье.