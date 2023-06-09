Отрицает проблему: врач обеспокоен состоянием 47-летней балерины Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Балерина ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться новостями о себе. Не так давно знаменитость в публичном пространстве сделала заявление о полном отказе от алкоголя, однако спустя время она попала на камеры с бокалом в руке. После этого публика не на шутку обеспокоилась состоянием Анастасии, которую давно подозревают в алкогольной зависимости. В беседе с Пятым каналом психиатр Василий Шуров прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам эксперта, Волочкова отрицает свой алкоголизм, поэтому у нее не получается решить проблему. Подобный аргумент Василий подтвердил недавним случаем: «Объявила, что больше пить не будет, и на следующий день пила спиртное».

Специалист считает, что у балерины запущенный случай, поскольку уже на протяжении 10 лет она регулярно попадает в скандалы и появляется на публике в состоянии опьянения. Вот почему Шуров настаивает на «серьезном» и «длительном» лечении Волочковой.

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