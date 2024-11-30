«Угождать мы и не стараемся»: Яна Чурикова ответила на критику 11 сезона шоу «Голос. Дети»

Ведущая шоу «Голос. Дети» Яна Чурикова ответила на критику 11 сезона проекта. Многим не понравилось, что в эфире шоу звучало много советской классики и патриотических песен. В своем Telegram-канале артистка заявила, что репертуар выбирали наставники проекта.

«По моим наблюдениям, репертуарная доминанта рождается в соревновании наставников друг с другом, во взаимодействии с каналом и реакции на запрос аудитории. Вот повернулся же Билан на Васю Иголкина на слепых. Один повернулся на будущего победителя. Почуял как-то запрос на возвращение прямого открытого звука и советского репертуара», — отметила Яна Чурикова.

Журналистка рассказала, что примеру Димы Билана на шоу последовали и Юлианна Караулова и певец JONY, которые «достали с дальней полки забытые шедевры и дали „бронзовой“ музыке новую жизнь». По словам Яны Чуриковой, запросы аудитории часто меняются, и «угодить всем невозможно», поэтому она с пониманием относится к критике.

«Когда я говорю „запрос аудитории“, мы понимаем, что это некое настроение момента. Все равно пишут в комментариях: „Зачем весь этот нафталин?“, как говорили когда-то: „Зачем они все поют по-английски с этими завываниями?“. Но угодить всем невозможно, поэтому угождать мы и не стараемся. Просто выдаем качественную работу, а там уж решайте сами. Ну, и база. Чем бы ни закончился „Голос“, всегда будут недовольные. Это традиция всех „Голосов“ в мире, так что здесь без сюрпризов», — заявила телеведущая.

Ранее сообщалось о том, что Яна Чурикова устроила скандал на шоу «Голос. Дети». Ведущая проекта раскритиковала наставников за отказ участнице.