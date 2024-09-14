«Надо давать возможность не горбатиться»: Айза подарила жилье сыну от Гуфа на день рождения

Айза-Лилуна Ай подарила сыну квартиру в честь его 14-летия.

Блогерша раскрыла, какой сюрприз преподнесла одному из наследников. Весной этого года общий сын Айзы и Гуфа отпраздновал свой день рождения. Однако, по словам телеведущей, подарок она смогла ему сделать спустя уже несколько месяцев.

Айза заявила, что предпочитает дарить детям важные подарки, которые помогут сделать вклад в их будущее. По этой причине она решила купить недвижимость 14-летнему Сэму. Телеведущая также вспомнила, что когда-то родители помогли ей обзавестись собственным жильем.

«Я поняла, что нужно дарить детям... Им надо давать возможность не горбатиться, чтобы заработать на свое первое жилье... Я уверена в том, что свой дом – это база, это безопасность. И я благодарна Богу, что могу дать эту возможность своим детям», – отметила девушка в личном блоге.

Напомним, что телеведущая родила первенца в браке с рэпером Гуфом. А в 2014 году звездная пара приняла решение развестись. Причиной расставания стали измены артисты. Айза рассказывала, что их союз был нездоровым, так как она находилась в эмоциональной зависимости от мужа. Бывшие супруги пытались сохранить дружеские отношения, но в определенный момент они снова начали публично конфликтовать.

Ранее мы писали о том, как новый парень Айзы относится к ее хейтерам.