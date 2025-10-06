Уголовное дело в отношении Яны Трояновой* о призывах к терактам передали в суд

Уголовное дело в отношении Яны Трояновой* (признана иноагентом на территории РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) о призывах к терактам передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней Яны Трояновой*. Актрисе вменяют сразу три статьи уголовного кодекса: ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Сообщается, что Троянова* в одном из интервью «сделала публичное заявление, содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским». Кроме того, прокуратура указывает, что актриса придерживается антироссийских позиций.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала «Ольга» Яна Троянова* объявлена в международный розыск.

*признана иноагентом на территории РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.