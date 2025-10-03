52-летняя звезда сериала «Ольга» Яна Троянова* объявлена в международный розыск

Актриса Яна Троянова*(признана иноагентом на территории РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) объявлена в международный розыск. После начала СВО звезда сериала «Ольга» покинула Россию и негативно высказалась о проведении специальной военной операции.

По данным агентства РИА Новости, полученным в СК РФ, в отношении Трояновой* завершено расследование уголовного дела.

«Высказывания Трояновой* были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она объявлена в международный розыск», - сообщили в СК РФ.

Отметим, что актрису до этого оштрафовали за нарушение правил деятельности иностранного агента. Она должна была выплатить 40 тысяч рублей, но отказалась. А в декабре 2024 года Мосгорсуд заочно арестовал Яну Троянову*.

Ранее Яна Троянова* заявила, что ей угрожали и вынудили уехать из России.

*Признана иноагентом на территории РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов