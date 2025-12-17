Уголовное дело о грабеже в отношении рэпера Гуфа передали в суд. Об этом сообщает mk.ru.

Следователи передали уголовное дело в отношении Гуфа в Наро-Фоминский городской суд Московской области.

Напомним, рэпера обвиняют в грабеже во время разбоя в бане. Происшествие случилось еще в 2024 году, когда Гуф вместе с другом отдыхали в одной из подмосковных бань. Между администратором и знаменитостью тогда разгорелся скандал из-за нежелания рэпера платить за услуги, который перерос в драку.

В ходе нападения у пострадавшего был украден мобильный телефон.

Сообщается, что в случае, если вину нападавших докажут, им может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас рэпер находится под подпиской о невыезде.

