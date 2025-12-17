Суд отказал Тимуру Родригезу в снижении алиментов на детей. Об этом сообщает mk.ru.

Еще в октябре Тимур Родригез подал в суд на бывшую супругу Анну Девочкину с требованием снизить алименты, которые он платит за двух детей. Если до этого шоумен выплачивал 1,5 млн сыновьям и 500 тысяч экс-супруге, то сейчас он потребовал снизить общую сумму до 500 тысяч рублей.

В итоге Пресненский суд отказал Родригезу в удовлетворении иска об изменении условий соглашения об уплате алиментов, определении места жительства детей, порядке общения и воспитания отпрысков.

Напомним, Тимур Родригез и Анна Девочкина были женаты 16 лет, но в 2023 году объявили о расставании, а официально развелись в апреле 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Роза Сябитова призвала не обвинять Родригеза в жадности из-за суда по алиментам.