«Уголовная история»: директор Долиной объяснил, почему в Сети публикуют фото дачи певицы

Певица Лариса Долина столкнулась с «многоступенчатым» мошенничеством. Так ее директор Сергей Пудовкин объяснил публикацию фото дачи артистки, под залог которой просят кредит.

Комментарий Пудовкина приводит сайт Kp.ru.

На вопрос журналистов, что случилось, представитель артистки сказал: «Это - системное мошенничество. Достаточно подготовленное, многоступенчатое».

Оказалось, что певица последние дни получала запросы от микрофинансовых институтов – ей хотели предоставить кредит. Однако официальных запросов исполнительница не делала, говорит Пудовкин. Мошенники в данном случае воспользовались знаменитым именем.

«Уголовная история должна быть незамедлительно остановлена», - считает он.

Юрист Долиной готовит обращение в полицию.

Тем временем юбилейный тур певицы, запланированный на 2025 год, в процессе подготовки. Он не требует кредитов, утверждает Пудовкин. Долина выступит в 70 городах.

Ранее мы писали о ситуации с дачей Долиной подробнее.