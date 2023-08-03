Угол расположения ушных раковин Павла Дурова натолкнул хирурга на мысль об операции

Пластический хирург Дмитрий Давыдов считает, что создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров не изменял внешность с помощью операций. Однако кое-что у специалиста вызвало подозрения — угол расположения ушных раковин, который, вероятно, был откорректирован, пишет kp.ru.

Дуров вряд ли обращался за помощью к хирургам, чтобы те усовершенствовали его внешний облик. По словам профессора, ничего в лице молодого человека не выдает вмешательства извне. Единственное, на что можно обратить внимание — так это уши. Может быть, основатель мессенджера прибегнул к отопластике, чтобы немного изменить их форму, убрать оттопыренность, заявил Давыдов.

К телу Дурова и вовсе нет никаких вопросов. Хирург сравнил юношеские фотографии бизнесмена с теми, которые были сделаны относительно недавно. За почти 20 лет парень ожидаемо превратился в мужчину, который много времени уделяет спорту и следит за своим внешним видом. Мускулы у создателя соцсети «ВКонтакте» явно настоящие, поделился эксперт.

По мнению другого специалиста, врача-косметолога Алины Щелкуновой, Дуров все же проработал нижнюю часть лица с помощью контурной пластики. Так, на некоторых снимках заметны поджимающийся подбородок и морщинки на лбу. В данном случае мог использоваться ботулотоксин, заключила специалист.

В то время как хирурги и косметологи обсуждают возможные изменения во внешности Дурова, певица Слава вынуждена бороться с последствиями изменений настоящих. Не так давно она обвинила специалиста Тимура Хайдарова в неудачной пластике груди. Из-за случившегося звезда не могла жить нормально целый год. На фоне скандала в Сети появились сообщения, что хирург «сбежал» за границу, однако подтверждения данная информация не нашла.