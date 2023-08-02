Слава не поверила, что Хайдаров уехал за границу и перенес приемы ради отдыха

Певица Слава не поверила, что пластический хирург Тимур Хайдаров уехал за границу и перенес приемы ради отдыха. Артистка считает, что он решил скрыться от наказания.

Реакцию Славы на отъезд Хайдарова приводит StarHit.

Певица язвительно произнесла: «Все в отпуск, пациенты подождут. Зачем им соблюдать режим, ходить на перевязки, лежать после операции?» Она отметила, что «срочный отпуск, наверное, запланированный».

Адвокат Александр Бенхин рассказал изданию, что его супруга наблюдается у Хайдарова. 2 августа женщина планировала посетить хирурга, но прием перенесли на 22-е. Бенхин отметил, что супруга довольна врачом и соблюдает рекомендации. Он опроверг информацию, что Хайдаров «убежал» за границу.

Ранее Слава обвинила врача в неудачной пластике груди. Она утверждала, что «год жила в стрессе» и не могла смотреться в зеркало: одна грудь была выше другой, плюс ко всему остались шрамы.

С критикой специалиста выступила также певица Любовь Успенская. Она объяснила, что не знала Хайдарова как врача, а решила прооперироваться, увидев удачное преображение артистки Ирины Дубцовой.