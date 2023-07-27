Уезжают в жутком стрессе: Рыбин и Сенчукова срочно покидают Россию

После скандального развода сына Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин решили уехать из России. Чтобы немного снять стресс и прийти в себя, пара устроила внеплановый отпуск и отправилась в Китай. Об этом сообщает «Утро.ру».

Год назад сын Сенчуковой и Рыбина женился на своей однокласснице. Молодые люди встречались до свадьбы девять лет. Однако недавно брак развалился, а звездный наследник переехал обратно к родителям и закрутил роман с другой девушкой.

Развод сына дался супругам нелегко. Пара испытала такой стресс, что решила уехать на отдых в Китай.

При этом у Сенчуковой и Рыбина планируется еще один отпуск, который они должны провести в Сочи. Но они и сами не знают, когда и в какой компании отправятся туда.

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