«От этого зависит моя судьба»: Мария Машкова вышла на забастовку ради денег

Актриса Мария Машкова присоединилась к забастовке Гильдии актеров. Члены профсоюза настаивают на повышении зарплаты и просят пересмотреть некоторые условия в трудовых контрактах. Об этом сообщает StarHit.

Дочь Владимира Машкова переехала из России в Америку еще несколько лет назад. За границей она уже успела поучаствовать в съемках крупных проектов.

В начале июля Гильдия актеров США объявила забастовку кино- и телекомпаниям. Мария Машкова не отстает от коллег и тоже ходит с плакатами по улицам.

«Доселе неведомое чувство, что ты сам отвечаешь за свое будущее. Я член Гильдии, и у меня должно выйти три американских проекта. От результата этого пикета зависит конкретно моя судьба», – подчеркнула девушка.

Мария призналась, что сначала боялась участвовать в забастовке, поскольку не привыкла к подобным мероприятиям.

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