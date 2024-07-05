«Практика складывается в пользу матерей»: юрист рассказал, с кем останутся дети Муцениеце и Прилучного

Актер Павел Прилучный намеревается через суд добиться того, чтобы дети от бывшей жены Агаты Муцениеце проживали с ним. Однако существующая в России практика говорит об обратном, что наследники, скорее всего, останутся с матерью, заявил юрист Денис Хузиахметов в беседе с сайтом «Страсти».

Детей, 11-летнего Тимофея и его семилетнюю сестренку Мию, намерены вызвать в суд, чтобы узнать о предпочтении при выборе места проживания. К их пожеланиям несомненно прислушаются, но все равно они не будут определяющими в этом деле, заявил юрист.

При рассмотрении вопроса о проживании детей у того или другого родителя суд будет учитывать множество аспектов: возраст, привязанность к маме и папе, сестрам, братьям, личные качества опекунов и многое другое. Но даже после изучения всех этих факторов выбор будет сделан, вероятно, в пользу Агаты, так как сложившаяся в России практика говорит о преимуществе матерей перед отцами.