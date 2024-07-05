«Практика складывается в пользу матерей»: юрист рассказал, с кем останутся дети Муцениеце и Прилучного
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Актер Павел Прилучный намеревается через суд добиться того, чтобы дети от бывшей жены Агаты Муцениеце проживали с ним. Однако существующая в России практика говорит об обратном, что наследники, скорее всего, останутся с матерью, заявил юрист Денис Хузиахметов в беседе с сайтом «Страсти».
Детей, 11-летнего Тимофея и его семилетнюю сестренку Мию, намерены вызвать в суд, чтобы узнать о предпочтении при выборе места проживания. К их пожеланиям несомненно прислушаются, но все равно они не будут определяющими в этом деле, заявил юрист.
При рассмотрении вопроса о проживании детей у того или другого родителя суд будет учитывать множество аспектов: возраст, привязанность к маме и папе, сестрам, братьям, личные качества опекунов и многое другое. Но даже после изучения всех этих факторов выбор будет сделан, вероятно, в пользу Агаты, так как сложившаяся в России практика говорит о преимуществе матерей перед отцами.
При этом следует отметить, что российская судебная практика складывается в пользу матерей, как правило, местом жительства детей определяется место жительства их матери. Думаю, что настоящее дело не станет исключением.
Денис Хузиахметов
Юрист, руководитель Юридической коллегии «Белая сова»
Ранее певица Наталья Штурм заявила, что суд актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце завершится травмой. В качестве примера она привела историю из своей жизни.