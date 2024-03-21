«Имею право»: МакSим сообщила о завершении концертной деятельности

Известная певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) больше не намерена возобновлять концертную деятельность и ездить в туры. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам артистки, она вынуждена отказаться от концертных туров из-за проблем со здоровьем, однако, возможно, она будет периодически давать выступления в отдельных городах.

«Мне уже, к сожалению, не позволит здоровье. Потому что так болеть, как болела я, не пожелаешь никому, – отметила исполнительница.

Знаменитость уточнила, что организм очень помог ей на пути к выздоровлению, но о долгосрочных гастролях теперь нужно забыть. МакSим добавила, что хочет поберечь себя ради здоровья, своих близких и дочек, которым «очень нужна мама».

«Несмотря на новую волну популярности, и сколько бы это ни было денег, сколько бы это ни стоило, я пока чувствую, что имею право поддаться этому чувству и не врать самой себе», — заключила она.

Напомним, недавно в различных СМИ появилась информация о том, что МакSим берет паузу в карьере из-за лечения алкоголизма. Однако вскоре певица опровергла эти слухи, заверив, что продолжит концертную деятельность, но уже не в прежних масштабах, поскольку приняла решение больше не работать «на износ».

Ранее продюсер Елизавета Быстрова сообщила о скором возвращении МакSим на сцену.