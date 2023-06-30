Уезжаю на острова походить без нижнего белья: Анастасия Волочкова шокировала интимным признанием

Балерина Анастасия Волочкова дала короткие ответы на вопросы журналистки Telegram-канала ZHARA MAG. У знаменитости поинтересовались, выходила ли она из дома без нижнего белья. Волочкова, будучи в нетрезвом состоянии, заявила, что ходит без белья исключительно на Мальдивах.

«Вы знаете, я без нижнего белья на Мальдивах», - сообщила экс-прима Большого театра.

Балерина не удержалась от обсценной лексики и призналась, что уезжает туда с целью скрыться ото всех и «позагорать нормально», а также «в трусиках привезти прекраснейший загар».

В том же блиц-опросе она рассказала, что никогда не уводила парней у подруг и не обманывала СМИ о своей личной жизни.

Ранее Волочкова заявила, что ей безразличен заработок возлюбленного 17-летней дочери. Балерина призналась, что уважает этого человека за отношение к девушке. О сфере его деятельности Волочковой неизвестно.