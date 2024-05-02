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Опубликовано 02 мая 2024, 12:10
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«Уезжать подальше от семьи полезно»: невестка Александра Ширвиндта покинула Россию

Невестка Александра Ширвиндта улетела из России в Лондон.
«Уезжать подальше от семьи полезно»: невестка Александра Ширвиндта покинула Россию

© Starface.ru

Жена известного телеведущего Михаила Ширвиндта и невестка покойного актера Александра Ширвиндта Анастасия улетела из России в Лондон. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Лондоне живет подруга детства Анастасии. Они отлично проводят время вместе, посещая культурные достопримечательности города.

«Откровение последних недель: уезжать подальше от семьи полезно для тебя и для семьи. Особенно в моменты, когда ловишь состояние белки в колесе. Ненавидишь себя за это, но поделать ничего не можешь», — написала жена телеведущего.

Михаил Ширвиндт женился на Анастасии в 2019 году. Он старше супруги на 32 года. Женщина рассказывала, что сама купила себе обручальное кольцо, а на роспись приехала в комбинезоне, а не в белом платье: Анастасия не хотела следовать общепринятым стереотипам. В мае 2020 года у пары родился сын, которого назвали Михаилом.

Ранее Анастасия вспомнила о первой встрече с Александром Ширвиндтом. Она призналась, что, когда увидела его, то «окаменела», но он смог расположить ее к себе и успокоить.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Михаил Ширвиндт
звезды
россия