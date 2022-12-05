«Уезжать из родного города тяжело»: Воробей прокомментировала слухи об эмиграции

В последнее время СМИ пишут о том, что 55-летняя юмористка Елена Воробей навсегда покинула РФ. Недавно артистку видели в Израиле, куда улетели многие другие звезды шоу-бизнеса. На днях женщина прокомментировала слухи об эмиграции.

Воробей в беседе с журналистами рассказала, что была в Израиле на гастролях.

«Уезжать из родного города, где ты создал семью и где у тебя состоялась карьера, это очень тяжело. Поэтому я желаю тем, кто сделал такой непростой шаг, чтобы все это переживалось как можно легче», — обратилась она к уехавшим коллегам.

Елена отметила, что не собирается покидать Россию.

«У меня здесь дочь, у меня здесь семья. Ну, куда мне ехать?! У меня впереди гастроли в Европе, в Казахстане, в Узбекистане, но я вернусь домой», — поделилась юмористка.

Знаменитость удивилась информации в СМИ, якобы она за границей уже присмотрела недвижимость, куда скоро переедет. Воробей признается, что с юмором относится к этому.

«Как и с юмором сказала про то, что на Земле Обетованной впору устраивать «Ханукальные встречи», как когда-то были встречи «Рождественские». А все эту шуточную идею так подхватили, что даже нашлись те, кто эти встречи готов был бы спонсировать, Израильское телевидение даже готово уже было покупать права на трансляцию!» — посмеялась артистка.

Известно, что Елена родилась в еврейской семье, поэтому действительно могла бы с легкостью получить израильский паспорт. Но ее устраивает и российский.

Ранее мы писали о причине, по которой сорвалась свадьба Воробей.