Стала известна причина, по которой сорвалась свадьба юмористки Елены Воробей

Когда артистка объявила о помолвке, на ее возлюбленного стали обращать все больше внимания, начали писать статьи в желтой прессе об отношениях новоиспеченной пары. Для человека, не привыкшего к такому внимаю, это трудно перенести. Сергей явно был не готов к этому, и пристальное внимание со стороны прессы пугало его. «Ну, это расстраивало и меня, и того человека, с кем я была», — рассказала Елена Воробей. Однако мириться с этим Евтухович не стал и расторг помолвку.