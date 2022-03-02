Стала известна причина, по которой сорвалась свадьба юмористки Елены Воробей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @vorobei_elena
Когда артистка объявила о помолвке, на ее возлюбленного стали обращать все больше внимания, начали писать статьи в желтой прессе об отношениях новоиспеченной пары. Для человека, не привыкшего к такому внимаю, это трудно перенести. Сергей явно был не готов к этому, и пристальное внимание со стороны прессы пугало его. «Ну, это расстраивало и меня, и того человека, с кем я была», — рассказала Елена Воробей. Однако мириться с этим Евтухович не стал и расторг помолвку.
Такой поступок показал Воробей, что мужчина не готов к серьезным отношениям и не любит ее по-настоящему. Артистка нисколько не расстраивается и не жалеет, что не вышла замуж: «Должна сказать честно: я ошиблась в этой встрече. Она для чего-то была нужна», — рассказала звезда Пятому каналу.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram, Passion.ru