Уезжает в Европу: Максим Галкин* оставляет детей и жену под обстрелами в Израиле

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уезжает в Европу, оставляя под обстрелами в Израиле жену и детей, об этом сообщает Kp.ru.

У юмориста на октябрь назначены гастроли по Европе. Ближайших концерт состоится уже на днях — 20 октября Галкин* приедет в Кипр, 22 октября выступление пройдет в Варшаве. Отметим, что на эти мероприятия 90% билетов уже раскуплены.

Таким образом, из-за работы Галкина*, в Израиле останутся его дети Лиза и Гарри, а также супруга Алла Пугачева, которые живут в особняке в элитном районе Кесария. Журналисты отмечают, что ежедневно в этом регионе слышна сирена, предупреждающая о бомбардировках. Да и сам юморист рассказывал, что им с семьей приходилось укрываться в убежище.

«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям!» — рассказывал он.

Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева переехали в Израиль в 2022 году. Супруга юмориста лишь раз возвращалась в Россию — чтобы проститься с близким другом, модельером Валентином Юдашкиным.

Ранее мы писали о том, что Галкин* пожаловался на атаку аккаунта в соцсетях после слов в поддержку Израиля.

*признан иностранным агентом на территории РФ.