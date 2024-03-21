Уехавшую из России Веру Брежневу ждет судебное разбирательство из-за долгов

Уехавшая из России украинская певица вера Брежнева задолжала Пенсионному фонду 500 рублей. Ведомство обратилось в суд с требованием принудительно взыскать с неплательщицы всю сумму.

По данным Telegram-канала Mash, долг числится за магазином женской одежды Myseasons в Санкт-Петербурге. Брежнева долгое время владела бутиком совместно с дизайнером Ханной Хмелёвой.

Пакет акций певицы составлял 49%, а Ханны — 51%. Между ними была договоренность, согласно которой Брежнева отвечает за раскрутку магазина, а Хмелева берет на себя организационные моменты.

В начале 2022 года экс-солистка группы «ВИА Гра» уехала из России и перестала исполнять свои обязательства.

Ранее мы писали, что в октябре 2023 года счета Хмелевой арестовали в России из-за налоговых недоимок. Партнерша Брежневой обратилась к юристам, чтобы решить вопрос с брендом. Она открыла свое ИП, хотя бренд одежды остался прежним. ООО «Майсизонс» было ликвидировано. При этом долг в 500 рублей остался за последней владелицей – Брежневой.