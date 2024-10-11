Уехавшую из России Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск

Телеведущую Татьяну Лазареву*(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск. Причиной стало уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал Lomovka.

По данным источника, информация о розыске Лазаревой* появилась в судебных документах. Другие подробности пока не раскрываются.

Телеведущая уже несколько лет живет в Испании. Находясь за границей, она активно ведет блог, в котором негативно высказывается о России и соотечественниках. Кроме того, ее критиковали в Сети за радость от атак ВСУ по городам РФ. А этим летом Татьяна* анонсировала «благотворительный вечер» в поддержку Украины. Билеты она продавала по 80 евро.

Напомним, что бывший муж телеведущей Михаил Шац**(признан иноагентом на территории РФ) тоже уехал из России после начала СВО. Он перебрался в Израиль вместе с дочерью. С экс-супругой он расстался со скандалом, поэтому не поддерживает с ней дружеские отношения.

Ранее Татьяна Лазарева* пожаловалась на бывшего мужа. Она заявила, что он предал и бросил ее.

*(Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

*(Признан иноагентом на территории РФ)