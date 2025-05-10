Уехавшую из России оперную певицу Анну Нетребко объявили в розыск: известна причина

Судебные приставы объявили в розыск уехавшую из России оперную певицу Анну Нетребко из-за принадлежащей ей квартиры в Санкт-Петербурге.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, коммунальщики заподозрили артистку в незаконной перепланировке во время ремонта и теперь требуют пустить их в квартиру для проведения осмотра.

Пока 53-летняя оперная дива, проживающая в Вене, не выполнит требование суда, ежемесячно ей будут начислять неустойку в размере 20 тысяч рублей.

Известно, что квартира Нетребко расположена на улице Союза Печатников в Петербурге. Администрация Адмиралтейского района почти два года добивалась в суде возможности осмотра помещения.

Кроме того, певица владеет еще двумя объектами недвижимости в России. С 2010 года она владела также шикарными апартаментами в центре Нью-Йорка. Но недавно знаменитость рассказала, что продала недвижимость в США.

Напомним, в 2022 году Нетребко сделала ряд политических заявлений и перестала выступать в России, так как столкнулась с отменой в странах Запада. В итоге ей удалось вернуться на сцену Цюрихского оперного театра, а также лондонского Ковент-Гарден.

Ранее сообщалось, что Анна Нетребко задолжала налоговой 53 тысячи рублей. В России у артистки остался счет ИП, но она вовремя не оплатила социальные взносы.