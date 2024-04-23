Уехавших из России авторов «Мастера и Маргариты» лишили гонораров от проката

Авторы, работавшие над фильмом «Мастер и Маргарита», но уехавшие из России, лишились денег, полученных в прокате. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова, назвав это «важным моментом».

«Никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», - сообщила Любимова. Ее слова приводит ТАСС.

Было принято решение не лишать зрителей картины, над которой трудились порядка 200 человек. Кроме того, бюджетные вложения в фильм составили 1 млрд рублей, фильм получил прокатное удостоверение.

«Какие-то посты» одного человека, уехавшего из России, не помешали тому, что зрители все-таки увидели главный фильм года.

Напомним, над картиной работал режиссер Михаил Локшин. Однако закончив съемки, он уехал в США. Кино вышло в прокат 25 января 2024 года. Главные роли в картине исполнила семейная пара - Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. По данным на середину апреля, сборы в прокате уже превысили 2,3 млрд.

Ранее актриса Анна Ковальчук высказалась о сыгравших в новой экранизации актерах.