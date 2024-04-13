«На нее смотреть – одно удовольствие»: Анна Ковальчук впервые отреагировала на сравнения с Юлией Снигирь

Анна Ковальчук призналась, что ей очень понравился актерский состав, сыгравший в новой экранизации знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает The Voice.

Актриса отдельно отметила работу Юлии Снигирь в ленте «Мастер и Маргарита», роль которой когда-то играла и она в одноименном сериале.

«Я обожаю этих артистов, которых в кадре я видела! Я обожаю Снигирь Юлю, это просто потрясающая актриса, поэтому не буду ничего оценивать. В принципе на нее смотреть – уже одно удовольствие!» – заявила Ковальчук.

Звезда подчеркнула, что сериал 2005 года, где она стала главной героиней, был снят без использования компьютерной графики, и в этом есть свой шарм. При этом фильм Михаила Локшина показался ей весьма интересным, в том числе из-за того, что авторы решили нарушить хронологию романа Булгакова.

Анна Ковальчук добавила, что искренне радуется, когда современные режиссеры обращаются к классическим произведениям.

«Чем больше их будет снято, тем лучше!» – заключила она.

Ранее мы писали, как исполнившая роль Маргариты Юлия Снигирь реагирует на сравнения ее с Анной Ковальчук.