Уехавший жить во Францию Александр Васильев назвал себя примером для многих

Уехавший жить во Францию историк моды Александр Васильев заявил, что является примером для многих людей, а также заверил, что не жалеет о потере места на Первом канале, так как приобрел массу других работ по всему миру.

«Не привязывайте себя к одному насеству…Развивайтесь, переезжайте из маленьких городов в города покрупнее, из столицы – другую страну. И всегда говорю – главное, учите языки», - приводит отрывок из интервью Васильева Telegram-канал «Хуже и не скажешь!».

По мнению историка моды, переезд в другую страну может быть мечтой, а может – нуждой. При этом он еще раз подчеркнул, что без знания языка ни в одной стране мира не удастся хорошо жить и построить карьеру.

«Без языка вы там ничто», - заключил Васильев.

Ранее Александр Васильев рассказал о жизни в эмиграции. Бывший ведущий «Модного приговора» признался, что не скучает ни по чему российскому, а если начнет тосковать, то включит романсы в исполнении Людмилы Лопато или песни Изы Кремер — ему хватит полчаса прослушивания.