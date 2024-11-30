«Не скучаю ни по чему российскому»: эмигрировавший во Францию Александр Васильев отрекся от Родины

Уехавший жить во Францию историк моды Александр Васильев рассказал о жизни в эмиграции. Бывший ведущий «Модного приговора» признался, что не скучает ни по чему российскому.

Искусствовед признался, что его ничто не тянет назад. С российской культуры Васильев сталкивается и за границей.

«Не скучаю ни по чему российскому абсолютно. Все, чего бы мне не хватало, я имею в своем сердце и в своей душе — поэзия, литература, живопись, балет, опера, язык», — рассказал телеведущий в эфире YouTube-канала RUS TVNET.

По словам Васильева, если он начнет скучать, то включит романсы в исполнении Людмилы Лопато или песни Изы Кремер — ему хватит полчаса прослушивания. Александр отметил, что российские продукты можно найти и в других странах, а сыр во Франции гораздо качественнее.

65-летний историк моды старается не падать духом. Он признался, что после 2022 года думал «либо жить, либо тужить» и выбрал первое.

Васильев пожаловался на проблемы со здоровьем, которые появились из-за «внутреннего уныния». Телеведущий перенес во Франции две операции на сердце, которые оплатило государство.

Напомним, Александр Васильев больше не снимается в «Модном приговоре» из-за текущей обстановки. Он дал понять, что не поддерживает политику российских властей.