Уехавший во Францию Андрей Звягинцев снимет в Риге фильм о «современной России»

Эмигрировавший в 2022 году во Францию режиссер Андрей Звягинцев решил снять фильм о современной России под названием «Минотавр». Съемки картины пройдут с сентября по ноябрь 2025 года в Риге.

Новый проект Звягинцева профинансировала французская компания Arte France Cinéma. Известно также, что в производстве картины задействованы компании из Латвии и Германии.

По сценарию, который Звягинцев написал вместе с режиссером Семеном Ляшенко, директор российской компании готовится к масштабным сокращениям и внезапно узнает об измене жены. Согласно задумке авторов, фильм будет в жанре драмы с элементами детектива. Не обойдется в картине и без политического контекста.

«Эта интимная драма, снятая в изгнании, погружена в контекст современной России», - приводит Ura.ru пресс-релиз Arte France Cinéma.

Звягинцев ранее признался, что начал работу над новым проектом весной 2024 года, а уже летом сценарий был закончен.

В марте 2022 года Звягинцев уехал во Францию на реабилитацию после перенесенного ковида, но в итоге остался там жить. Финансовую помощь ему оказал в том числе миллиардер Роман Абрамович. Более того, помог и другой «очень богатый человек», имя которого Звягинцев оставил в секрете.

Режиссер также рассказывал, что какое-то время существовал за границей на деньги с релиза фильма «Нелюбовь». Затем во Франции он стал членом авторского общества, в результате чего получил деньги из некоего благотворительного фонда, а также жилье для семьи.