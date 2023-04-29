Перенесший кому режиссер Звягинцев рассказал, как зарабатывает на жизнь за границей

Андрей Звягинцев вспомнил, как имел осложнения при коронавирусной инфекции и впал в кому на 40 дней. Чтобы реабилитироваться режиссер поехал в марте 2022 года во Францию, где остался жить.

В период болезни артиста помог транспортировать в Германию миллиардер Владимир Евтушенков, который взял все расходы на себя, признался Звягинцев. Оказалось, что финансовую помощь он принял и от миллиардера Романа Абрамовича. Более того, помог и другой «очень богатый человек», имя которого Звягинцев оставил в секрете.

«Если бы не вмешательство со стороны, я бы никогда не справился с этим», — отметил режиссер.

Упоминая о сегодняшнем доходе, Звягинцев рассказал, что какое-то время существовал на деньги с релиза фильма «Нелюбовь». Затем во Франции он стал членом авторского общества, в результате чего тоже получал деньги из благотворительного фонда, а также жилье для семьи.

«Пока [держимся] на добрых людях», — передает слова Звягинцева Газета.Ru.

На данным момент Звягинцев продвигает свою ретроспективу, которая успешно прошла во Франции. Также по планам запустить работу над проектом, который был приостановлен в России ещё в 2019 году.