Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из США в Казахстан, об этом сообщает Газета.Ru.

Nick Pres, он же Никита Пресняков, внезапно уехал из США, где жил последний год вместе с супругой Аленой Красновой. Выяснилось, что внук Аллы Пугачевой приехал в Казахстан. Фото из страны он выложил в своих соцсетях.

Судя по кадрам, Пресняков появился на конкурсе красоты «Мисс Казахстан-2023», который прошел накануне в Алматы.

«Командировка в Казахстан. Вы не подумайте, я приехал в кино сниматься и это наша первая локация», — подписал фотографии он.

Отметим, что ради съемок Пресняков решил слегка сбрить свою густую бороду, о чем также поделился с подписчиками.

«Вышел из режима дровосека», — написал он.

Напомним, Никита Пресняков уехал из России осенью 2022 года. По информации журналистов, Пресняков и Краснова живут в роскошных апартаментах небоскреба под названием Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен.

Ранее мы писали о том, что внук Аллы Пугачевой обратился к поклонникам с призывом о помощи.